Зазначається, що футбольний функціонер переніс операцію.

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"23 серпня о 15.45 у Дарницькому районі м. Києва сталася ДТП, в якій постраждав автомобіль Ford, в якому перебували голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався інший автомобіль", – йдеться в заяві.

Лучано Лучі й Роман Лишень перебувають в одній із київських лікарень. Внаслідок ДТП вони на певний час втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, у даний момент вони перебувають у свідомості, загрози їхньому життю не існує. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості,

– повідомив голова Спортивно-медичного комітету УАФ Вячеслав Попов.

Відео з місця аварії Лучано Лучі

Що відомо про Лучі