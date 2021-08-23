Аварія трапилася приблизно о 16:00 на лівому березі Києва. Зіткнулися три автомобілі, в одному з яких знаходився 71-річний Лучі.
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Сумарно постраждали 6 людей, серед яких Лучі та двоє дітей. Деяких учасників ДТП госпіталізували, стан Лучі не відомий.
Що відомо про Лучі
- З 2010 року Лучі був призначений асистентом П'єрлуїджі Колліна, який став куратором суддівського корпусу ФФУ.
- 18 червня 2015 року 72-річний Лучі був призначений головою Комітету арбітрів УАФ. В кінці травня цього року в українській пресі повідомили, що УАФ продовжила контракт з Лучі до травня 2022 року, що йде в розріз із статутом організації.