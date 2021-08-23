Аварія трапилася приблизно о 16:00 на лівому березі Києва. Зіткнулися три автомобілі, в одному з яких знаходився 71-річний Лучі.

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Сумарно постраждали 6 людей, серед яких Лучі та двоє дітей. Деяких учасників ДТП госпіталізували, стан Лучі не відомий.

Що відомо про Лучі