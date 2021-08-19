Ловив ґав: воротар в Англії відзначився смішним автоголом після рикошету – відео

В Англії набирає обертів футбольний сезон, однак не всі гравці перебувають в оптимальних кондиціях. У діях футболістів помітний брак, який подекуди призводить до результативних помилок.

Доленосний автогол воротаря

17 серпня у рамках Першої ліги Англії зустрічалися Аккрингтон і Донкастер. Мінімальну перемогу здобули господарі поля.

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Єдиний м'яч у поєдинку було забито вже на 3 хвилині. У власних воротах відзначився голкіпер Донкастера Понтус Дальберг.

Півзахисник Аккрингтона Джо Кемерон Прічард наважився на дальній удар. Здавалося, що пропустити гол з такої відстані неможливо, адже м'яч летів досить повільно.

Однак Дальберг невдало відбив м'яч, після чого той влучив у стійку й рикошетом від голкіпера залетів у ворота. Тепер Дальберг один з претендентів на найбільш курйозний гол сезону.