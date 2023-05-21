З українським прапором: як Ломаченко готується до бою проти Хейні

Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Девіна Хейні. Боксер прибув на арену, де відбудеться бій.

Бій між Ломаченком та Хейні відбудеться в MGM Grand в Лас-Вегасі. Їх бій стане останнім на вечорі боксу. Тож боксери прибули туди вже тоді, коли перші бої відбулися.

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Кожен момент перебування боксерів та їх підготовка до бою фіксується.

Для прикладу, Ломаченко прибув на бій у спортивному костюмі від Venum зі своїм логотипом.

А на рукаві в нього – український прапор. Його було помітно, коли боксеру робили тейпування рук.