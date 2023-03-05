Поки в Україні війна, Ломаченко в США фотографується з росіянином: новий скандал з боксером

Український боксер Василь Ломаченко потрапив у новий скандал. Колишній чемпіон світу вилетів у США на підготовку до наступного поєдинку, де й оскандалився.

У Лас-Вегасі Ломаченко прийшов на шоу UFC 285, де в головній події вечора Джон Джонс переміг Сиріла Гана та став новим чемпіоном, пише 24 Канал. На шоу Ломаченко сфотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим.

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Ломаченко прийшов на UFC 285

На шоу прийшло чимало зіркових спортсменів, акторів тощо. Офіційний акаунт UFC опублікував ролик із зірковими гостями й епізод, коли Ломаченко та Махачев фотографувалися, випадково потрапив на відео.



Ломаченко та Махачев сфотографувалися у США / Скриншот відео

Ломаченко та Махачев зустрілися у США: відео

Як відомо, Іслам Махачев є вихідцем з Дагестану. У нього є багато світлин з самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим, який підтримує війну Росії проти України.

Стерненко розкритикував Ломаченка

На вчинок Василя Ломаченка вже відреагував активіст Сергій Стерненко. "Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає у США порозважатись та пообійматись із росіянами", – пише він.

Стерненко звернув увагу на те, що Ломаченко має дозвіл на виїзд за кордон, але використовує його, щоб подивитись UFC, де сфотографувався з росіянином.

Махачев підтримує агресію свого свинарника проти України. Власне, Ломаченко підтримує цю агресію теж. Більше за нахабство Ломаченка мене дивує тільки відсутність реакції з боку СБУ,

– зазначив Стерненко.

Ломаченко підпадає під дію мобілізації і на початку повномасштабного вторгнення вступив у тероборону. Проте боксер вирішив покинути тероборону через боксерську кар'єру.

Українські спортсмени мають право виїжджати за кордон. Їхній виїзд доволі часто аргументують тим, що спортсмени розповідають світу про війну та підіймають український прапор. Однак Ломаченко перед боєм з Джейменом Ортісом у жовтні 2022 року натякнув, що не хоче цього робити.

Зокрема, український боксер сказав, що його закиди на адресу кремлівського диктатора Владіміра Путіна не змінять ситуацію. Причому боксер жодного разу не засуджував дії агресора.

Що відомо про скандали довкола Ломаченка