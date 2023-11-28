Підтвердження слів менеджера українця: коли відбудеться бій Ломаченка з Камбососом

Все більше інформації з'являється навколо майбутнього повернення Василя Ломаченка у ринг. Ймовірно, що прихильники боксу зможуть знову побачити українського боксера у справі вже у наступному 2024-му році.

Суперником українця повинен стати колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос. Очікується, що поєдинок відбудеться на території суперника українця – в Австралії. Раніше повідомляли, що фаворитом місця проведення бою буде стадіон RAC Arena у місті Перт, який може розмістити 15 тисяч глядачів.

До теми На території суперника: де та коли може відбутись повернення Ломаченка на ринг

Все, як і очікувалось

За інформацією видання, поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджом Камбососом відбудеться 14 квітня 2024 року, тобто 13 квітня у США.

На кону поєдинку стоятиме титлу IBF, який нинішній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні має зробити його вакантним. Хоча офіційно ще ніхто не оголосив про бій Ломаченко – Камбосос, але ЗМІ вже активно підігрівають інтерес до цього ймовірного поєдинку.

Раніше менеджер українця Егіс Клімас запевняв, що Ломаченко відкидає усі думки про підготовчі поєдинки, Василь хоче повернутись на ринг одразу з бою за титул.

Камбосос-молодший не приховує своєї радості, що нарешті зможе побитись проти українського боксера, з яким мав зустрітись ще у 2022-му році, коли був у статусі абсолюта. Але тоді в Україні розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, тому Ломаченко відкинув бокс у сторону та став на захист рідного міста Білгород-Дністровського.

Хоча згодом повернувся у ринг, але із другої спроби не зумів здобути звання абсолютного чемпіона, сумнівно програв Девіну Хейні. Це був останній бій Ломаченка, який відбувся у травні 2023-го.