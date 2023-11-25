На території суперника: де та коли може відбутись повернення Ломаченка на ринг

Все більше інформації з'являється навколо майбутнього повернення Василя Ломаченка у ринг. ЗМІ переконані, що наступним суперником українця буде австралійський боксер Джордж Камбосос.

Про це раніше заявляв й глава Top Rank Боб Арум. При цьому на кону бою Ломаченко – Камбосос буде чемпіонський титул за версією IBF, який Девін Хейні зробить вакантним. Менеджер українця Егіс Клімас запевняв, що Василь відмовляється від будь-яких підготовчих боїв. Українець хоче повернутись на ринг одразу із титульного поєдинку.

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Де може відбутись двобій, який ще не підтвердили

Також у пресі гадали, коли може відбутись повернення Ломаченка на ринг. А от менеджер українського боксера запевнив, що наступний бій Василя відбудеться у новому 2024-му році. Не виключено, що боксери поб'ються вже у квітні наступного року.

Тепер вже почали думати, якщо команди Ломаченка та Камбососа вдарять по руках, то у якій країні ж відбудеться двобій за участю українського боксера. Розглядають варіанти із стадіонами у Аделаїді, Сіднеї, Мельбурні та США.

Фаворитом серед цього списку є стадіон RAC Arena у місті Перт, яка може розмістити близько 15 тисяч уболівальників боксу. Якщо це так, то Джордж Камбосос поб'ється за підтримки рідних трибун.

Відзначимо, що Ломаченко та Камбосос могли зустрітись на одному ринзі значно раніше – ще у 2022-му році. Однак тоді Василь відмовився від усіх поєдинків через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді боксер відклав рукавички у сторону та взяв до рук зброю, поповнивши ряди територіальної оборони свого рідного міста Білгород-Дністровського.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні цього 2023-го року, коли був близьким до перемоги над абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні. Перемога американця, яка була за підсумками суддівських записок, викликала багато сумнівів.