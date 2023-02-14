Скандальний Ломаченко готується до бою за абсолют: коли та де боксер вийде в ринг проти Хейні
Джерело:ESPN Ringside
Стало відомо, що Василь має провести бій з абсолютним чемпіоном у легкій вазі вже за три місяці. Правда, чи будуть українці підтримувати Ломаченка, поки складно сказати.
У жовтні минулого року Василь Ломаченко повернувся на ринг після майже річної паузи. Українець подолав Джемейна Ортіса та відкрив собі шлях до бою за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.
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Наразі всі титули в цьому дивізіоні належать американцю Девіну Хейні. Минулого року він двічі побив австралійця Джорджа Камбососа та продовжив свою кар'єру без поразок (29 перемог у 29-ти боях, 15 з них – нокаутом).
В Лас-Вегас за поясами
Саме Ломаченко і має стати наступним претендентом на всі пояси, які належать Хейні. Журналіст Майк Коппінджер поділився інсайдом щодо дати та місця проведення бою. За його інформацією, Василь та Девін мають зійтися у ринзі 20 травня 2023 року.
Поєдинок має пройти у Лас-Вегасі, США. Нагадаємо, що Ломаченко провів за свою кар'єру 19 боїв, вигравши 17 з них і двічі програвши. З 2018 по 2020 роки українець був володарем трьох чемпіонських поясів – WBA (Super), WBO та The Ring.
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До слова, зараз Ломаченко асоціюється явно не з боксерською кар'єрою. Попри війну в Україні спортсмен займається пропагандою УПЦ МП та прославлянням московських попів, які виправдовують Росію у геноциді українців.
Як Ломаченко шкодить Україні:
- Ломаченко становить загрозу національній безпеці України через свою деструктивну публічну діяльність. Фактично через рік після повномасштабного вторгнення Росії він продовжує поширювати наративи, які вигідні Кремлю.
- Російська пропаганда в Україні ллється не лише з кремлівських телеграмів, а й від українського спортсмена з найбільшою аудиторією в інстаграмі. Відтак, напрошується висновок, що московські попи вправно використовують Ломаченка не тільки у своїх інтересах, але й Росії.
- Паралельно Ломаченко як спортсмен представляє Україну на міжнародному рівні. Однак та шкода, яку він завдає Україні російськими наративами, вочевидь більша за користь від його виступів за кордоном.
- Від Ломаченка масово відрікаються українські вболівальники боксу та навіть його колишні партнери по збірній Україні. До прикладу, Тарас Шелестюк сказав, що його не цікавлять бої Василя.