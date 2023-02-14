Стало відомо, що Василь має провести бій з абсолютним чемпіоном у легкій вазі вже за три місяці. Правда, чи будуть українці підтримувати Ломаченка, поки складно сказати.

У жовтні минулого року Василь Ломаченко повернувся на ринг після майже річної паузи. Українець подолав Джемейна Ортіса та відкрив собі шлях до бою за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.

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Наразі всі титули в цьому дивізіоні належать американцю Девіну Хейні. Минулого року він двічі побив австралійця Джорджа Камбососа та продовжив свою кар'єру без поразок (29 перемог у 29-ти боях, 15 з них – нокаутом).

В Лас-Вегас за поясами

Саме Ломаченко і має стати наступним претендентом на всі пояси, які належать Хейні. Журналіст Майк Коппінджер поділився інсайдом щодо дати та місця проведення бою. За його інформацією, Василь та Девін мають зійтися у ринзі 20 травня 2023 року.

Поєдинок має пройти у Лас-Вегасі, США. Нагадаємо, що Ломаченко провів за свою кар'єру 19 боїв, вигравши 17 з них і двічі програвши. З 2018 по 2020 роки українець був володарем трьох чемпіонських поясів – WBA (Super), WBO та The Ring.

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До слова, зараз Ломаченко асоціюється явно не з боксерською кар'єрою. Попри війну в Україні спортсмен займається пропагандою УПЦ МП та прославлянням московських попів, які виправдовують Росію у геноциді українців.

Як Ломаченко шкодить Україні: