"Приплели, оббрехали мене": російський лижник спростував чутки про отримання паспорта України

Лижник з країни-агресора Валерій Гонтар прокоментував чутки про отримання українського паспорта. Спортсмен звинуватив тих, хто вигадав цю інформацію, яка несла загрозу його життю.

У середині жовтня 2022 року росЗМІ повідомили, що російський лижник Валерій Гонтар отримає українське громадянство та зможе виступати за синьо-жовту збірну. Спортсмен одного з найяскравіших зимових видів спорту вирішив прокоментував такі чутки, пише 24 канал.

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Гонтар: Розкажіть, де їх роздають

Висловилось, що російська преса традиційно роздула брехливу інформацію. Гонтар спростував чутки та запевнив, що немає жодного українського паспорта.

Дуже смішно, безглуздо та дико читати і бачити це все. У мене більше запитань, аніж у вас. Ви ж розумієте, що такі заголовки у нинішній ситуації беруть інтерес. Це зрозуміло. Невже люди думають, що паспорти роздають праворуч і ліворуч? Розкажіть, де їх роздають. Може, я теж піду і отримаю. Крім українського паспорта, який мені приплели, оббрехали мене,

– заявив російський лижник.

Однак Гонтар не виключає, що у майбутньому попрощається з російським громадянством. Через таку інформацію про український паспорт на лижника вилили чимало бруду, критики та навіть погрожували розправою.

Не збирається жити у Росії

Окрім українського громадянства Гонтарю приплітали проживання в Австрії. Валерій розповів, що деякий час проживав у цій країні. Однак не планує жити до кінця життя у своїй "вєлікой странє". Лижник розглядає проживання в одній із країн Європи.

У Росії не виступатиму, я переорієнтувався на європейські країни і роблю все можливе, щоб залишитися тут. Чому не говорю, яка саме держава? Хочу зберегти певну конфіденційність, доки не готовий робити гучні заяви. Коли складеться, люди все дізнаються. Навіщо бігти попереду потяга?,

– відповів Гонтар.

За словами російського лижника, це точно не буде Україна. Гонтар назвав одну з причин такої інформації про українське громадянство: "Швидше за все, люди відправили мене туди, бо маю українське прізвище. У нинішній ситуації люди намагаються зачепитися за щось таке і зробити зі звичайного щось незвичайне, провокаційне, брудне".

Раніше Федерація лижного спорту України також спростувала усі чутки, заявивши, що вперше чує таку інформацію від журналістів.

Валерій Гонтар у 2017 році став чемпіоном зимової Універсіади. Востаннє виступав у сезоні-2019/2020. Не змагався за збірну Росії на етапах Кубка світу.