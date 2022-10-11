Епідемія травм в Ліверпулі: Клопп не може розраховувати на трьох лідерів

Мерсисайдський клуб має суттєві кадрові проблеми перед вирішальними матчами в Лізі чемпіонів. Із здорових основних захисників у тренера залишився лише Вірджил ван Дейк.

Захист Ліверпуля в лазареті

Початок сезону 2022-2023 видався вкрай невдалим для Ліверпуля. Команда Юргена Клоппа здобула всього дві перемоги у 8 матчах АПЛ і застрягла в середині турнірної таблиці.

До теми В пару до Салаха: Ліверпуль увімкнувся в боротьбу за лідера Шахтаря

До того ж мерсисайдці страждають через епідемію травм. Продовжують відновлюватись від пошкоджень Ендрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Набі Кейта та Артур.

На цих гравців Юрген Клопп поки не може розраховувати. А після програного матчу Арсеналу в неділю (2:3) травми отримали ще двоє захисників Ліверпуля.

Трент Александер-Арнольд пошкодив гомілковостопний суглоб, через що буде поза грою до кінця жовтня. Також Жоель Матіп вилетів через травму литкового м'яза.

Читайте також Зінченко емоційно відсвяткував переможний гол Арсенала у ворота Ліверпуля: потужне відео

Камерунець має повернутись на початку листопада. Довершив невдалу картину Луїс Діас, який у грі з Арсеналом травмував коліно. Очікується, що колумбієць знову вийде на поле вже наприкінці грудня.

Провальний старт Ліверпуля

Після 9-ти турів в чемпіонаті Англії Ліверпуль має в своєму активі 10 очок, що дозволяє йому займати лише десяте місце. Відставання від лідера Арсенала складає 14 балів, хоча у мерсисайдців ще є матч в запасі.

У Лізі чемпіонів Ліверпуль також почав невдало, розгромно поступившись на виїзді Наполі. Правда, перемоги над Аяксом та Рейнджерс дозволили "червоним" закріпитись на другому місці.