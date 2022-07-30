Ліверпуль обіграв МанСіті з в'ялим Голандом у Суперкубку Англії

Ліверпуль та Манчестер Сіті 30 липня розіграли перший англійський трофей у новому сезоні-2022/2023. Клуби зійшлись у Суперкубку країни, де сильнішим виявились підопічні Юргена Клоппа.

Ліверпуль – Манчестер Сіті 3:1

Голи: Александер-Арнольд, 21, Салах, 83, Нуньєс, 90+4 – Альварес, 70

Поєдинок між двома найкращими клубами Англії відкрив новий сезон-2022/2023. Це перший матч МанСіті без Олександра Зінченка, який нещодавно перейшов у лондонський Арсенал, пише 24 канал.

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Перший небезпечний момент у зустрічі створили господарі. Салах, як лідер команди, адже Ліверпуль покинув Садіо Мане, взяв на себе ініціативу. Мохаммед продемонстрував майстерність у штрафному суперника та пробив низом. Але м'яч розминувся зі стійкою.

МанСіті відповів неточним дальнім ударом Де Брюйне.

Команди показували рівну гру на футбольному полі. Александер-Арнольд знайшов своєю передачею головою Робертсона, але той пробив повз володіння Едерсона.

За п'ять хвилин Діаз головою пробив прямо по центру воріт, де стояв Едерсон.

Вже на 21-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь Ліверпуля. Александер-Арнольд отримав передачу на межі штрафного "містян" та красивим ударом під дальню стійку змусив голкіпер МанСіті виймати м'яч із сітки воріт. М'яч від стійки опинився у володіннях Едерсона.

Голанд загубився у грі МанСіті

Зіркове придбання Сіті Ерлінг Голанд загубився на футбольному полі та показав себе лише на 34-й хвилині. Але з ударом головою від норвежця впорався Андріан, який вдало обрав позицію на лінії власних воріт.

Більше гострих моментів у першому таймі не було. Підопічні Юргена Клоппа пішли на відпочинок з мінімальною перевагою у рахунку.

Суперкубок Англії / Фото з твітеру Ліверпуля

По перерві "пожежа" була біля воріт Ліверпуля. Марез класно обробив закидання у штрафний майданчик "мерсисайдців", але впритул розстріляти ворота суперника вже не зумів. З легким ударом Ріяда впорався Адріан.

Міг Александер-Арнольд оформлювати дубль, але захисник виніс м'яч із лінії воріт після удару Тренда.

Гольова перестрілка

У середині другого тайму Сіті таки вдалось зрівняти цифри на табло. Фоден відгукнувся на класне закидання, але не зміг переграти Адріана. На добиванні був Альварес, який запхав м'яч у сітку воріт Ліверпуля. Однак лайнсмен підійняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Арбітр довго переглядав епізод за допомогою ВАР та таки зарахував гол новачка Сіті, який забив свій дебютний гол в офіційних матчах за "містян" – 1:1.

Через декілька хвилин головний арбітр зустрічі знову побіг дивитись відеоповтор. М'яч після подачі Салаха на голову Нуньєса зустрівся з рукою Діаса. Апеляції нападника переконали суддю, який після відеоповтору вказав на 11 метрів. Салах легко з пенальті переграв Едерсона – 2:1.

Вже у компенсований арбітром час Нуньєс збільшив перевагу "мерсисайдців". Нуньєс головою впритул розстріляв володіння Едерсона – 3:1.

М'яч відскочив до Голанда, який притул розстрілював ворота Ліверпуля. Але норвезький форвард із усієї сили поцілив у поперечину.

Ліверпуль – переможець Суперкубка Англії. Чудовий початок сезону для Юргена Клоппа та його команди.