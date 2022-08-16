Зірковий новачок Ліверпуля не стримав емоції на полі та підвів команду: відео бійки

Дарвін Нуньєс залишив свою команду у меншості, відреагувавши на провокацію з боку опонента. Це призвело до втрати очок у грі з Крістал Пелас

Ліверпуль – Крістал Пелас 1:1

Голи: Луїс Діас, 61 – Заха, 32

Вчора завершився 2 тур чемпіонату Англії з футболу. Головною сенсацією туру став розгром Манчестер Юнайтед, який був принижений у гостях Брентфордом.

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Втім, в останній грі туру був також зафіксований несподіваний результат. Ліверпуль приймав вдома Крістал Пелас і не зміг переграти гостей з Лондона, пише 24 канал. Клопп не міг розраховувати на низку гравців, які отримали травми – Жота, Алькантара, Матіп, Конате та Фірміно.

В середині першого тайму підопічні Патріка Вієйра відкрили рахунок. Заа відмінно вибіг у контратаку, скористався позиційною помилкою Філліпса, щоб уникнути офсайду, і пробив Аліссона. А після перерви справи Клоппа стали виглядати зовсім кепсько.

Новачок підвів команду

На 55 хвилині несподівано вибухнув новачок команди Дарвін Нуньєс. Уругваєць був спійманий на провокації, вдаривши головою опонента. Арбітр показав форварду пряму червону картку.

Однак зрівняти рахунок мерсисайдці все ж змогли. Луїсу Діасу вдався шикарний слалом і вистріл з-за меж карного майданчика точно в дальній кут воріт суперника. Але до перемоги Ліверпуль не дотягнув.

Дарвін Нуньєс перейшов у Ліверпуль цього літа із Бенфіки за 75 мільйонів євро. У перших двох матчах за клуб 23-річний уругваєць відзначився двома голами та одним асистом.

Після двох турів "червоні" набрали лише 2 пункти та засіли на 12 місці, відстаючи від лідерів у особі Манчестер Сіті та Арсеналу. Наступний матч підопічні Клоппа проведуть за тиждень в гостях із принциповим суперником – Манчестер Юнайтед.