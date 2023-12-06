Ліон хотів бойкотувати матч із Марселем: у чому причина

Ліон мав намір бойкотувати матч 10-го туру чемпіонату Франції з Марселем. Гра має відбутися у середу, 6 грудня.

Наприкінці жовтня вболівальники Марселя напали на автобус Ліона і завдали головному тренеру суперника Фабіо Гроссо серйозних травм. Тоді матч так і не відбувся, його перенесли на 6 грудня.

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Чому Ліон планував бойкотувати матч з Марселем

Ліону відповідне рішення не сподобалося, клуб вимагав технічної поразки для Марселя. За даними ЗМІ, "ткачі" розглядали бойкот перенесеної гри як протест. "Ми дійсно думали про бойкот – про те, щоб завдати лізі великого удару. Але коли ми дивимося на турнірну таблицю, то розуміємо, що не можемо дозволити собі програти на полі. Якби Ліон перебував вище в турнірній таблиці, все могло скластися інакше", – зазначило джерело RMC Sport у Ліоні.

За його джерела, Ліон зіграє матч із Марселем, але зробить це неохоче.

Після 13 зіграних турів Ліон розташувався на останній 18-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції. Марсель йде 9-м.