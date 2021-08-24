Лікарі борються за життя водія Лучано Лучі після моторошної ДТП
Джерело:Meta-ratings.com.ua
У понеділок, 23 серпня, у Києві сталося серйозне ДТП за участю керівника комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. В аварії постраждало відразу кілька учасників ДТП, серед яких був і італійський куратор українського арбітражу.
Лучано Лучі був доставлений до лікарні, прооперований і його здоров'ю вже нічого не загрожує.
До слова Лучано Лучі прооперували після ДТП у Києві: відео з місця аварії
Імовірно, Лучано Лучі перебував в одному автомобілі з народним депутатом Олександром Трухіним. Однак джерело зазначає, що найбільше постраждав водій автомобіля, в якому був депутат і Лучано Лучі. На тлі аварії, що сталася у водія виник передінфарктний стан, тому зараз лікарі борються за його життя.
Що стосується Лучано Лучі, то він перебуває в задовільному стані і після операції його вже відвідали президент УАФ Андрій Павелко та перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.
Хто такий Лучано Лучі
- З 2010 року Лучі був призначений асистентом П'єрлуїджі Колліна, який став куратором суддівського корпусу ФФУ.
- 18 червня 2015 року 72-річний Лучі був призначений головою Комітету арбітрів УАФ. В кінці травня цього року в українській пресі повідомили, що УАФ продовжила контракт з Лучі до травня 2022 року, що йде в розріз із статутом організації.