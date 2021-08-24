Лучано Лучі був доставлений до лікарні, прооперований і його здоров'ю вже нічого не загрожує.

До слова Лучано Лучі прооперували після ДТП у Києві: відео з місця аварії

Імовірно, Лучано Лучі перебував в одному автомобілі з народним депутатом Олександром Трухіним. Однак джерело зазначає, що найбільше постраждав водій автомобіля, в якому був депутат і Лучано Лучі. На тлі аварії, що сталася у водія виник передінфарктний стан, тому зараз лікарі борються за його життя.

Що стосується Лучано Лучі, то він перебуває в задовільному стані і після операції його вже відвідали президент УАФ Андрій Павелко та перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Хто такий Лучано Лучі