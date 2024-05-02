Тріумф Баєра в Римі та нічия колишніх команд Маліновського: результати 1/2 фіналу Ліги Європи

У розіграші Ліги Європи сезону-2023/24 відбулися перші півфінальні матчі. У Римі зустрічалися минулорічний фіналіст ЛЄ та чемпіон Німеччини, а в Марселі колишні команди Руслана Маліновського.

До півфінальної стадії Ліги Європи пробилися представники трьох асоціацій: Італії (Рома та Аталанта), Німеччини (Баєр) та Франції (Марсель). Саме ці суперники посперечаються за путівки до фіналу другого за престижністю єврокубка, пише 24 Канал.

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Як минули перші півфінали Ліги Європи

У сезоні 2022/23 італійська Рома дійшла до фіналу Ліги Європи. Тоді у серії пенальті "вовки" поступилися іспанській Севільї. У поточному розіграші команда Даніеле Де Россі сподівається здобути бажаний євротрофей. Однак спочатку Ромі потрібно пройти новоспеченого чемпіона Німеччини.

Рома – Баєр 0:2

Голи: Вірц, 28, Андріх, 73

Команда Де Россі розпочала поєдинок у Римі з позиції сили. "Жовто-червоні" краще володіли м'ячем та комбінували. Гарну нагоду відзначитися мав Лукаку, який поцілив у поперечину.

Проте першими забили підопічні Хабі Алонсо. 20-річний Вірц скористався помилкою захисників Роми та з близької відстані вколотив м'яч у сітку воріт.

Відео голу Вірца

У другому таймі обидві команди мали непогані шанси змінити цифри на табло "Стадіо Олімпіко". Втім, своїм шансом скористалися футболісти Баєра. Роберт Андріх фантастичним ударом подвоїв перевагу.

Відео голу Андріха

У підсумку команда Хабі Алонсо перемогла Рому з рахунком 2:0 та стала на крок ближче до фіналу.

Марсель – Аталанта 1:1

Голи: Мбемба, 20 – Скамакка, 11

У Франції зустрічалися колишні команди Руслана Маліновського. Проте наразі українець захищає кольори італійської Дженоа.

Футболісти Аталанти досить швидко відкрили рахунок у матчі. Нападник "Богині" Скамакка скористався пасом партнера по команді та пробив у нижній кут воріт.

Господарі не забарилися з відповіддю. На 20-й хвилині захисник Марселя Мбемба неймовірним ударом з далекої відстані відновив рівновагу.

У другій 45-хвилинці м'яч вдруге побував у воротах Аталанти. Однак арбітр не зарахував гол через офсайд у "провансальців". Загалом Марсель був ближчим до перемоги. Та все ж поєдинок завершився внічию – 1:1.

Відеоогляд матчу Марсель – Аталанта

Нагадаємо, що матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 9 травня. Володар трофею визначиться 22 травня у Дубліні.