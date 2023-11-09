Надихнув виклик Реброва: дебютант збірної України забив у Лізі Європи – яскраве відео

У четвер, 9 листопада, відбувають матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи-2023/2024. В одному із них ЛАСК нашого Максима Таловєрова приймає Рояль Уніон СЖ.

23-річний український футболіст отримав право розпочати матч із перших секунд. Вже у першому таймі м'яч двічі побував у володіннях гостей, один із яких забив наш Максим Таловєров, повідомляє 24 Канал.

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Відсвяткував виклик у головну команду країни

Спершу Хорват розмочив нулі на табло 1:0. А вже у компенсований до першого тайму час Таловєров найкраще зіграв на другому поверсі після розіграшу кутового та впритул головою розстріляв володіння Рояль Уніон. Українець подвоїв перевагу ЛАСКа до 2:0.

Відео голу Таловєрова

Максим забив свій перший гол у 14-ти зіграних матчах поточного сезону-2023/2024, який він проводить в оренді в австрійському клубі, та дебютний у футболці ЛАСКа.

Нагадаємо, що його оренда розрахована до кінця цього сезону, після чого Таловєров може повернутись у празьку Спарту. Хоча в орендній угоді є опція викупу футболіста. Празька Спарта має контракт із українським легіонером до кінця 2026-го року.

Таловєров по-гольовому відсвяткував дебютний виклик у головну збірну України, куди його на вирішальний матч проти Італії у відборі на Євро-2024 покликав Сергій Ребров.

Також слід відзначити, що Таловєров догрався до капітанської пов'язки у молодіжній збірній України U-21.