Коли українські клуби зіграють в єврокубках: дати жеребкування та матчів, потенційні суперники

Українські футбольні клуби візьмуть участь в наступному сезоні одразу в трьох міжнародних турнірах - Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Україну на міжнародній арені представлятимуть п'ять клубів. Це завдяки тому, шо наша асоціація зуміла посісти 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками сезону 2021/2022.

Варте уваги Хто зіграє в Лізі чемпіонів 2023/2024 та які потенційні суперники українського клубу

Ліга чемпіонів

В цьому турнірі в України буде два представники. Чемпіон УПЛ донецький Шахтар та срібний призер першості Дніпро-1.

Шахтар

"Гірники" в наступному сезоні потрапили одразу до групового етапу Ліги чемпіонів. Вони стали однією з 26 команд, які точно зіграють в групі ЛЧ. Відтак їм залишилося дочекатися кінця кваліфікаційного раунду, в якому і визначаться усі 32 учасники групового етапу, щоб отримати суперника.

Жеребкування – 31 серпня, 1-й тур – 19/20 вересня.

Варто відзначити, що в цьому сезоні донецька команда могла розпочинати свій шлях в єврокубках значно раніше. Адже чемпіон України мав би стартувати в раунді плей-офф Ліги чемпіонів. Та оскільки переможцем Ліги чемпіонів стане одна з команд, що гарантувала собі потрапляння в турнір на наступний сезон через внутрішній чемпіонат, то вакантна путівка мала б дістатися чемпіону, чия асоціація на 11-у місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. На цій позиції російський чемпіонат, але тамтешні клуби недопущені до міжнародних змагань. Тож це місце і перейшло чемпіонату України, який був наступний в списку.

Дніпро-1

Команда з Дніпра вперше зіграє в Лізі чемпіонів. Але розпочинатиме свій шлях Дніпро-1 з другого кваліфікаційного раунду. Відтак на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів "спортклубівцям" треба буде подолати одразу трьох суперників.

Жеребкування – 21 червня, матчі – 25/26 липня та 1/2 серпня.

Першими потенційними суперниками Дніпро-1 стали швейцарський Серветт або грецький Панатінаїкос. Саме проти однієї з цих двох команд Дніпро-1 і розпочне свій шлях до групи Ліги чемпіонів.

При цьому існує варіант, що Дніпро-1 може взагалі залишитися без участі в груповому етапі єврокубків наступного сезону. За негативного сценарію, якщо команда програє в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, то вилетить звідси у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де на вихід у груповий етап знову таки треба буде подолати двох суперників. І якщо в першому ж протистоянні зазнає невдачі, то вилетить у плей-офф Ліги конференцій, де теж треба буде проходити суперника для участі в груповому етапі (але цього разу лише одного). Тож якщо і в плей-офф Ліги конференцій Дніпро-1 виявиться слабшим за свого суперника, то на цьому єврокубковий похід команди закінчиться.

Ліга Європи

Після того, як в УЄФА вирішили створити третій турнір, представництво України в Лізі Європи скоротилося до одного клубу. В сезоні 2023/2024 там зіграє луганська Зоря.

Зоря

Луганський клуб стартує в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Тож для проходження до групового етапу команді слід долати лише одного суперника.

Жеребкування – 7 серпня, матчі – 24-го та 31 серпня.

Якщо Зоря поступиться в плей-офф кваліфікації ЛЄ, то одразу потрапить до групового етапу Ліги конференцій. Тож, на відміну від Дніпро-1, Зоря щонайменше гарантувала собі участь в груповому етапі єврокубків на наступний сезон.

Ліга конференцій

В цьому турнірі у кваліфікації стартує одразу два українські клуби – київське Динамо та полтавська Ворскла. У випадку вильоту на будь-якому етапі кваліфікації, участь команди в єврокубках в цьому сезоні закінчується.

Динамо

Київський клуб вперше у своїй історії зіграє у Лізі конференцій. Правда стартує в цьому турнірі аж в третьому раунді кваліфікації. Тож для потрапляння в груповий етап турніру доведеться подолати двох суперників.

Ворскла

Жеребкування – 24 липня, матчі – 10-го та 17 серпня.

Ворскла в останньому турі УПЛ зуміла вибороти собі місце в єврокубках, обігравши Шахтар. Фінішувавши п'ятою, полтавська команда відправилася в у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. Тож в неї аж три суперники на шляху до групового етапу.

Жеребкування – 21 червня, матчі – 27 липня та 3 серпня.