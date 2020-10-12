Лідер збірної України покинув команду перед матчем з Іспанією
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зможе допомогти команді в матчі четвертого туру Ліги націй проти Іспанії. Гра відбудеться вже 13 жовтня на НСК "Олімпійський".
Футболіст вже покинув розташування "жовто-синіх". У коментарі для телеканалу "Футбол" хавбек розповів, що повертається в клуб.
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У клубі сказали: "Якщо не граєш – потрібно повертатися, готуватися до матчів чемпіонату і Ліги чемпіонів". На завтра рейсів не було, так що вилетів сьогодні.
Побажав удачі команді. Сподіваюся, що хлопці покажуть змістовну гру і здобудуть очки в матчі з Іспанією. Буде хороша підтримка в Києві", – сказав Маліновський.
Зазначимо, через дискваліфікацію Маліновський пропустить матч проти Іспанії. Футболіст заробив по одному "гірчичнику" в останніх двох матчах Ліги націй.
Україна – Іспанія: перед матчем
- Збірні України та Іспанії матч Ліги націй проведуть у вівторок, 13 жовтня. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
- Перший матч в Іспанії між цими командами в рамках Ліги націй закінчився розгромною поразкою українців 4:0.
- Перед очною зустріччю в Києві, обидві команди провели по два матчі в жовтні – товариському та в рамках Ліги націй. Збірна України обидва матчі програла – поступилася на виїзді Франції 7:1, а вдома програла Німеччині 1:2. Іспанці ж на виїзді зіграли в нульову нічию з португальцями, а вдома мінімально обіграли швейцарців після помилки захисту суперників.
- Відтак збірна України програла три останні матчі – Іспанії, Франції та Німеччині із загальним рахунком 2:13. І тепер на них знову очікує матч проти Іспанії.