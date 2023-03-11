Мудрик виправдав довіру: українець відзначився асистом та допоміг Челсі подолати Лестер

Грем Поттер нарешті дав Михайлові місце в основі. Українець провів сірий перший тайм, але після перерви забив з офсайду та записав на свій рахунок результативний пас.

Лестер – Челсі 1:3

Голи: Дака, 39 – Чілвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78.

В чемпіонаті Англії проходять поєдинки 27 туру АПЛ. В одному із центральних поєдинків суботи Челсі завітав в гості до Лестера, пише 24 канал.

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В останніх іграх Грем Поттер став рідше довіряти Михайлу Мудрику. Спочатку українець виходив на заміни, але в останніх двох матчах взагалі не з'являвся на полі.

Гарна реалізація

Проте англієць показав свою довіру вінгеру і поставив його з перших хвилин на непростий поєдинок із Лестером. Гра проходила в основному під контролем господарів, але лондонці болюче огризались і врешті решт були успішнішими в реалізації.

Вже на початку зустрічі підопічні Поттера відкрили рахунок. Чілвеллу вдався неймовірний удар зльоту після подачі Кулібалі з флангу. Пізніше ще і Феліш забив, але його гол скасували через офсайд.

Натомість натиск Лестера дав свої результати. Патсон Дака протягнув м'яч по центру і смачно пробив у ближній кут воріт Аррісабалаги. Кепа не встиг відреагувати належним чином на удар замбійця.

Проте ще до перерви Челсі зміг вийти вперед. Енцо Фернандес по-пляжному закинув на Хаверца і німець елегантно перекинув кіпера Лестера. У другому ж таймі лондонці ще більше стали грати на утримання.

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Перша результативна дія Мудрика

Мудрика ж мало було видн на полі, але Михайло намагався вибігати у контратаки. В одній з них українець навіть забив, реалізувавши вихід сам-на-сам. Але арбітр його скасував через офсайд у ексгравця Шахтаря.

Втім українець не скис і всього за три хвилини відзначився асистом. Після подачу з флангу Михайло головою скинув на набігаючого Ковачича, який кинджальним ударом пробив Уорда. По суті, цей м'яч поставив крапку у грі.

На жаль, Челсі не зміг суттєво покращити своє становище, залишаючись на десятій сходинці. Через перемогу Тоттенхема у паралельній грі відстань від топ-четвірки складає аж 11 очок. А ось на Лестер очікує непроста бротьба за виживання, адже до зони вильоту всьог один бал.