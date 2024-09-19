"Схожий на Евандера Холіфілда": легенда боксу розповів, як закінчився б його бій проти Усика

Наприкінці весни Олександр Усик став першим абсолютом у надважкій ваговій категорії у XXI столітті. У битві за цей статус він здолав Тайсона Ф'юрі.

Попереднім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті був Леннокс Льюїс. В інтерв'ю для Boxing News британець розповів, чи міг би його перемогти український боксер.

Читайте також Від Мухаммеда Алі до Майка Тайсона: топ-5 боксерів, які опинялись за ґратами

Самовпевнена заява

Легендарний супертяж вважає, що Олександр Усик був би конкурентним в епоху Льюїса, проте не зміг би впоратися з його потужними ударами.

Усик дуже схожий на Евандера Холіфілда. Я думаю, що він би добре себе показав у 90-х. Однак сумніваюся, що в нього проти мене були б шанси. У мене були жорсткі аперкоти, а Олександр їх пропускає. Тому він би не витримав бою зі мною,

– заявив Леннокс.

Довідка. Леннокс Льюїс закінчив свою кар'єру у 2003 році після перемоги над Віталієм Кличком. Всього на професійному рівні він провів 44 поєдинки, в яких тріумфував 41 раз.

Нагадаємо, що свою наступну битву Олександр Усик проведе 21 грудня. Це буде реванш з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться в Ер-Ріяді.