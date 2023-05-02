Мудрику потрібен час: Лемпард назвав головну проблему українця в Челсі

Виконувач обов'язків головного тренера лондонського Челсі Френк Лемпард оцінив ігрові якості Михайла Мудрика. Українському вінгеру ніяк не вдається реалізувати свій потенціал в новому клубі.

Лондонський Челсі проводить провальний сезон в АПЛ. За 4 тури до завершення чемпіонату "сині" знаходяться на 12-й позиції в турнірній таблиці, втративши шанси потрапити у єврокубки.

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У вівторок, 2 травня, команду Мудрика очікує принципове лондонське дербі з Арсеналом. Український вінгер нарешті повинен виправдовувати щедрі аванси, які йому були надані після трансферу.

Лемпард: Мудрик стане для нас чудовим гравцем

Проте є важливий компонент, який потрібно вдосконалювати 22-річному футболісту. Сучасний вінгер повинен думати не лише про атаку, але й вміти виконувати оборонні функції. Про це напередодні дербі розповів виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард.

"Є речі, які, напевно, не видно на поверхні та не відносяться безпосередньо до футболу. Але ми сподіваємося, що Мудрик стане для нас чудовим гравцем на багато років.

За цей короткий період ви могли бачити сплески у його грі, але йому ще багато чому потрібно навчитися, і це абсолютно нормально для молодих гравців.

Вінгерам потрібно вміти виконувати й оборонні функції, і для цього потрібен час. Інакше важко перемагати в матчах", – сказав Лемпард.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв за Челсі 13 матчів у всіх турнірах та віддав 2 асисти. У клубі давно зачекалися голів від українця, за якого заплатили 100 мільйонів євро.