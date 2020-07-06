Легендарний український клуб "Кривбас" відновлять: на цьому наполягав Зеленський
Відомий у минулому криворізький клуб "Кривбас" знову може з'явитися на футбольній карті України. З нового сезону клуб може почати виступати у Першій лізі України.
Про те, що "Кривбас" може відродитися у наступному сезоні, повідомляє "ТаТоТаке".
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Як відродиться "Кривбас"
"Кривбас" відновить своє існування шляхом злиття з криворізьким клубом "Гірник". "Гірник" припинить існування.
За інформацією джерела, цим питанням займається тренер аматорського клубу "Кривбас" Сергій Мазур.
Повідомляється, що з 2015 року Мазур – офіційний власник "Кривбасу". Йому належить бренд клубу.
Є ймовірність, що у сезоні 2010/2021 команда почне виступи не в Другій лізі, а в Першій лізі.
При цьому "Гірник" завершив сезон Другої ліги на 4-му місці, яке не дозволяє підвищитися у класі.
Зеленський поставив ціль відновити "Кривбас"
"Кривбас" знявся з УПЛ у 2013 році. Після цього клуб позбувся професійного статусу.
Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський поставив завдання повернути "Кривбас".
"Кривбас" тривалий час був учасником вищого дивізіону чемпіонату України. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті.
У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.