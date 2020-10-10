Легенда збірної України може стати асистентом у московському "Динамо"
Колишній гравець збірної України Андрій Воронін може повернутись у чемпіонат Росії. Цього разу 41-річний українець може стати асистентом головного тренера у московському "Динамо".
Андрій Воронін може повернутись у колишній клуб, але вже у ролі помічника головного тренера команди з Москви. Про це повідомляє російський "Спорт-Експрес".
Варте уваги: Помрійте: у Росії повідомили про підписання гравця збірної України, але ні
Повернення у Росію
Вже найближчим часом "Динамо" очолить Сандро Шварц, який з українським форвардом грав за німецький "Майнц" у далеких 2000-х роках. Саме цей період у кар'єрі українця може посприяти такому поверненню у московський клуб.
Контракт 41-річного німецького фахівця з російським клубом буде розрахований до літа 2022 року. Зараз сторони узгоджують останні деталі угоди, після чого про нього буде оголошено офіційно.
На цей час "Динамо" з 17 очками займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії. Вони вже 18 жовтня зіграють проти ЦСКА.
Додамо, що у 2010 році Воронін перейшов у московське "Динамо" з "Ліверпуля" за 4 мільйони фунтів стерлінгів. А вже через два роки пішов в оренду у німецьку "Фортуну".
Скромна тренерська кар'єра Вороніна
У січні 2017 року Воронін очолив скромний німецький клуб "Бюдеріх". На чолі клубу він провів 15 поєдинків, у яких його команда здобула 6 перемог, ще двічі грала у нічию та 7 разів поступалась суперникам.
Український фахівець покинув посаду вже через пів року. Андрій Воронін з особистих причин мав пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі футбольної команди в новому сезоні. Через це, за словами менеджера клубу Дірка Хаусвальда, було припинено співпрацю з українським фахівцем. Ще однією причиною звільнення могли стати погані виступи команди.