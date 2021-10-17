Легенда футболу: Кварцяний заговорив про відновлення кар'єри тренера

Українські фанати добре пам'ятають запальний характер Віталія Кварцяного. Усі футболісти під керівництвом наставник завжди до останнього бились на полі. Тепер спеціаліст думає про повернення на тренерський місток.

Кварцяний: Переважає бажання повернутися

68-річний фахівець не проти відновити тренерську кар'єрі. Віталій Кварцяний впевнений, що у нього ще є резерв для роботи на тренерському містку.

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Як зізнався легендарний наставник, протягом трьох останніх років не хотів повертатися. Думав, що вже витратив енергію і неабияк напрацювався за багаторічний період тренерської діяльності: "Доклав зусиль, хоча міг зробити ще більше для українського футболу".

Однак зараз, дивлячись на багато речей, які відбуваються в матчах, спостерігаючи за резервами у нашому футбольному господарстві, все частіше виникають коливання: бути чи не бути? Зізнаюся вам: переважає бажання повернутися. Можливо, ще можна було попрацювати тренером, щоб реалізувати те, що ще залишилося в резерві,

– відзначив Кварцяний.

"Тренер повинен думати про розвиток клубу"

Спеціаліст не став називати певні клуби, де хотів би попрацювати, а відповів: "Працювати міг би де завгодно". Кварцяний – досвідчений тренер, який зміг би домовитись керівництвом будь-якого клубу: "Мені вистачить досвіду і дипломатії домовитись з розумними керівниками, які фанатично люблять футбол, ставлять серйозні турнірні завдання і прагнуть виховати гравців для збірної України".

Тренер теж повинен думати про розвиток клубу і матеріальний ефект для того, щоб заробляти для клубу гроші. І не тільки тренувати, а й думати про відповідальність за витрачені кошти,

– додав фахівець.

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