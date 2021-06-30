Ледь не зламав коліно: швед отримав червону картку за страшний фол проти Бєсєдіна – відео 18+
Джерело:24 канал
У матчі Євро-2020 між Україною та Швецію рефері показав червону картку. Вилучення отримав Маркус Даніельсон – він жорстко сфолив на Артемі Бєсєдіні.
Захисник швецької команди в центрі поля пішов у стик проти українського форварда. Оборонець шипами бутс зарядив у коліно опоненту та ледь не зламав йому ногу.
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Червона картка у матчі
Арбітр зустрічі одразу зупинив гру та запросив на поле медиків – Артем Бєдєдін не міг самостійно піднятися.
Водночас рефері отримав підказку та пішов дивитися ВАР – декілька разів він проглянув страшний епізод.
- Суддя ухвалив рішення показати червону картку винуватцю Маркусу Даніельсону.
Нападник збірної України покинув поле лише за допомогою лікарів. У нього на коліні була льодова пов'язка.Зверніть увагу! Артем Бєсєдін вийшов на заміну з початку екстратайму, а на 101 хвилині покинув майданчик.
Жорсткий фол Даніельсона проти Бєсєдіна і червона картка: дивіться відео 18+