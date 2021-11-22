ЛеБрон Джеймс під час матчу розбив до крові обличчя суперника: відео удару та сутички на грі НБА

Матч між команди Детройт Пістонс та Лос-Анджелес Лейкерс мало не закінчився масовою бійкою, яку влаштували на майданчику. Причиною став удар лідера гостей ЛеБрона Джеймса в обличчя Айзеї Стюарду

У третій чверті Лейкерс програвали супернику. Детройт отримав право на штрафний. Кидок Джеремі Гранта був влучний. Натомість Джеймс та Стюарт в той час вели боротьбу за позицію, щоб бути першим на підборі.

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І саме в цей час ЛеБрон відмахнувся від суперника, вдаривши його рукою в обличчя. Від удару в Стюарта на обличчі виступила крок, заливши йому око – гравцю розбили повіку.

Після цього на майданчику одразу виникла сутичка за участі решти гравців. Найбільше хотів відімстити сам Стюарт, який намагався прорватися до Джеймса. Тож охоронцям вдалося втрутитися в ситуацію.

Хоча одного разу Стюарт мало не прорвався через охоронців, продемонструвавши чудовий дриблінг.

Закінчилося все тим, що ЛеБрон Джеймс отримав вилучення за удар (неспортивний фол другого ступеню). Стюарт теж отримав вилучення.

Відео удару ЛеБрона Джеймса та сутички на майданчику

Варто відзначити, що після матчу ЛеБрон Джеймс відмовився спілкуватися з журналістами.

Масова бійка в Детройті

Варто відзначити, що саме в Детройті відбулася одна з найбільш масових бійок в історії НБА. 19 листопада 2004 року, коли Детройт Пістонс приймали Індіану Пейсерс. Тоді після сутички між баскетболістами, в гравця гостей Рона Артеста, який приліг на стіл арбітрів, кинули стакан з пивом з трибун. Він зірвався з місця і кинувся бити вболівальника, який, на його думку, і кинув в нього стакан. Через це бійка розпочалася вже і на трибунах, а вболівальники вибігли на майданчик.

Після масової бійки одного з вболівальників забрала швидка.

Розслідуванням справи зайнялися правоохоронці. Їм вдалося встановити й людину, яка кинула стакан з пивом, що і призвело до масової бійки.

У підсумку Рон Артест був дискваліфікований до кінця сезону. Стівен Джексон отримав 30 матчів дискваліфікації. Джермейн О'Ніл спочатку був дискваліфікований на 25 матчів, але після апеляції, відсторонення від матчів скоротили до 15. Ентоні Джонсон отримав дискваліфікацію на шість матчів.

Також всі ці гравці були засудженні до одного року умовно, штрафу у 250 доларів та виправним роботам.