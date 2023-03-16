Справа зі скасування держпідтримки перевернулась із ніг на голову. Спершу Єлєні Остапенко та двом велосипедистам Тому Скуньїшу та Крістсу Нейландсу було відмовлено у державному фінансуванні.

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Причиною такого рішення Латвії було те, що вони виступали на комерційних змаганнях разом зі спортсменами з ворожої Росії та її союзниці Білорусі.

Цікаво, що Остапенко вирішила посидіти на двох стільцях – грати у парі з українкою Людмилою Кіченок та водночас брати участь у турнірах із росіянами та білорусами.

До слова. На останньому турнірі Остапенко разом із Людмилою Кіченок вилетіли від Беатріс Хаддад Маї / Лаури Зігемунд з 1/8 фіналу Індіан-Веллс у США.

Однак 15 березня стало відомо, що трьом латвійським спортсменам повернено державне фінансування. Про таку кардинальну зміну рішення сповістила міністерка освіти і науки Латвії Анда Чакша.

Вона заявила, що Міністерство освіти та науки прислухались до звернень латвійських федерацій тенісу та велоспорту.

"Оцінюючи обставини, пов'язані з утриманням матеріальної допомоги спортсменам олімпійської збірної Латвії Єлєна Остапенко, Тому Скуїньшу та Крістсу Нейландсу, а також прислухаючись до думки Латвійської федерації велоспорту та Латвійського союзу тенісу, Міністерство освіти та науки у співпраці з Латвійським олімпійським комітетом підготувало поправки до договору про державну фінансову підтримку спортсменів олімпійської збірної Латвії. Сьогоднішні поправки передбачають скасування утримання пільг для згаданих спортсменів та забезпечать повний обсяг фінансування", – заявила Анда Чакша.

Цікаво, чи після таких різких рішень 25-річна латвійська тенісистка буде далі виступати на комерційних змаганнях із росіянами та білорусами.