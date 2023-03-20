"Ми їх в**бали, тож нехай закриють рот": Моурінью та бос Лаціо ледь не побились після матчу

Неділя, 19 березня, принесла футбольним уболівальникам римське дербі. У 27-му турі Серії А Лаціо приймало Рому.

Поєдинок закінчився мінімальною перемогою Лаціо 1:0. Єдиний гол у матчі був забитий на 65-й хвилині завдяки удару у дальній кут від Дзакканьї. Рома ще й з середини першого тайму грала у меншості після вилучення Ібаньєса, а вже після свистка було найцікавіше.

Детальніше про гру Лаціо переграло Рому у принциповому римському дербі: відеоогляд

Емоції не вщухли навіть після фінального свистка

Спершу Марушич (Лаціо) та Крістанте (Рома) отримали червоні картки за неспортивну поведінку.

Гарячі суперечки продовжились вже у підтрибунному приміщенні. Все розпочалось із того, що захисник "вовків" Джанлука Манчіні обізвав Алессіо Романьйолі "шматком лайна". Футболісти ледь не влаштувати між собою бійкою, а втамовувати емоції гравців прибіг президент Лаціо Клаудіо Лотіто.

Однак замість того, аби піти по роздягальнях, конфлікт між сторонами спалахнув ще більше. До словесної перепалки підключився головний тренер Роми Жозе Моурінью, який звернувся до боса "орлів".

Якого біса ти тут дивишся?!,

– закричав наставник "вовків".

На що отримав не менш емоційну відповідь.

Що за х**ня, на себе подивись! Я президент Лаціо, це мій дім, і я йду туди, куди захочу. Це тебе тут не має бути,

– відповів президент Лаціо.

Рятівником цієї ситуації став гендиректор Роми Тьягу Пінту, який заспокоїв учасників скандалу. Після чого емоції вляглись, а конфлікт був вичерпаний.

Альберто: Коли надто багато говориш перед матчем, а потім програєш, доводиться стулити пельку

Це вже далеко не перший конфлікт, у який вляпується запальний Моурінью. У ЗМІ навіть були чутки, хто може змінити Жозе на тренерському містку Роми. Начебто одним із таких претендентів н а крісло є німець Томас Тухель.

Цікаво, що це був не єдиний скандал поза межами футбольного поля. "Масла у вогонь" підлив футболіст "орлів" Луїс Альберто, який ледь не став автором голу в одному з епізодів під час матчу.

30-річний півзахисник дав запальний післяматчевий коментар для DAZN.

"Коли надто багато говориш перед матчем, а потім програєш, доводиться стулити пельку. Вони надто багато говорили перед грою. Вони завжди так багато базікають перед дербі, але цього разу їх в**бали, тож нехай закриють рот. Все просто. Вони не прийшли грати у дербі. Вони прийшли говорити та провокувати. Ми були набагато кращими, просто грали у футбол і досягли бажаного результату. Тепер хочу гарно повечеряти і відпочити зі своєю сім'єю", – сказав Альберто.