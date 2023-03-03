Поступились вдруге за сезон: Лаціо мінімально долає Наполі в рамках Серії А

"Орлам" вдалось неочікувано здолати неперевершеного лідера чемпіонату. Римський колектив здобув важливу перемогу завдяки дисципліновано поставленій грі.

Наполі – Лаціо 0:1

Голи: Весіно, 67.

Лідер Серії А та четверта сходинка турнірної таблиці зустрілися в рамках 25-го туру чемпіонату Італії. Римському колективу вдалось мінімально здолати свого маститого суперника з рахунком 1:0. Наполі ж зазнав другої поразки у сезоні, пише 24 канал.

Дисциплінована перемога

Команди розпочали поєдинок досить спокійно та виважено. Проте, не зважаючи на такий настрій матчу, Лаціо міг відкривати рахунок уже в дебюті зустрічі, проте з самої лінії власних воріт м’яч виніс капітан неаполітанців Джованні Ді Лоренцо.

Наполі вирішив взяти гру та м’яч під контроль, Лаціо ж у свою чергу обрав тактику грати на контратаках. Проте жоден з вибраних командами варіантів не подарував ні результату, ні гострих та небезпечних моментів біля воріт суперника.

Другу частину поєдинка Наполі розпочав набагато активніше, проте римський колектив своє дисциплінованою грою заставляв лідера Серії А грати досить буденно. Неаполітанцям не вдавалось створити чогось магічного біля воріт суперника.

Проте "орли" свого моменту чемно дочекались. На 67-ій хвилині Хвіча Кварацхелія перехопив передачу суперника та ненароком відправив м'яч на лінії карного майданчика своєї команди. Матіас Весіно в свою чергу потужним ударом відправив "шкіряного" під штангу воріт Наполі, 1:0 на табло.

На більше обох команд не вистачило. Римський колектив впевнено довів до переможного поєдинок на свою користь та як мінімум тимчасово вийшов на другу сходинку. А от лідер Серії А Наполі тільки вдруге за сезон поступається своєму супернику, проте зберіг провідну позицію.

Відеоогляд матчу Лаціо – Наполі: