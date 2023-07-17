Стартував продаж квитків на бій Усика проти Дюбуа

У Вроцлаві наприкінці серпня відбудеться довгоочікуваний бій за участю Усика. Фанати боксу вже можуть придбати квиток – продаж розпочався.

У понеділок, 17 липня, стартував продаж квитків на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Подія відбудеться 26 серпня у Вроцлаві, повідомляє 24 Канал.

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Квитки активно розкуповують

Найдешевший квиток коштує 49 злотих (454 гривні), вартість квитків у VIP-ложу є в межах від 1999 до 9999 злотих (18 526 – 92 670 гривень). Придбати можна за посиланням.

За словами голови польської промоутерської компанії Knockout Promotions Анджея Василевського, квитки користуються великим попитом.

Польський рекорд зі швидкості продажу кількох тисяч квитків, ймовірно, щойно побитий,

– написав у своєму твітері Анджей.

. Бій відбудеться 26 серпня на арені "Tarczyński Arena" у польському місті Вроцлав. Головним транслятором зустрічі буде TNT Sports

Нагадаємо, що після двох перемог над Ентоні Джошуа, Усик хотів провести бій за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Але "Циганський король" поводив себе у своєму традиційному стилі, влаштовуючи словесні перепалки із українцем. На цьому все й закінчилось, а замість бою століття Ф'юрі вирішив битися з колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну.