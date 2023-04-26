Думаю, що все буде і все закінчиться хепі-ендом, – Довбик про інтерес від європейських клубів

Лідер Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував чутки навколо трансферного інтересу до його персони. Забивний нападник розглядає лише варіанти із топ-5 ліги Європи.

На думку Артема Довбика, він готовий у свої 25 років спробувати свої сили в одній із найсильніших ліг не лише Європи, а й планети. Форвард Дніпра-1 розповів про зацікавленість із сонячної Туреччини, куди він не планує переїжджати.

Цікаво: Довбик продовжує "полювання" за гольовим рекордом в історії УПЛ: залишилось 6 м'ячів

Довбик: Вони завжди цікавляться, але я не спілкувався з ними

Нападник збірної України не хоче покидати рідну країну заради турецького чемпіонату. Довбик бачить себе в Італії, а його мрією є чемпіонат Англії.

"Такий час, постійно ці чутки, але, як бачите, воно мене не сильно вибиває, намагаюся сильно не відволікатися. Думаю, що все буде і все закінчиться хепі-ендом. Трабзонспор? Вони завжди цікавляться, але я не спілкувався з ними. Не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині, є варіанти цікавіші", – розповів Довбик.

Мені імпонує чемпіонат Італії. І, звісно, у пріоритеті АПЛ. Та й узагалі, усі топ-5 чемпіонати мені цікаві. Думаю, я готовий зараз,

– додав Артем.

Наразі Довбик є лідером бомбардирських перегон УПЛ у сезоні-2022/2023. На рахунку Артема 19 голів. Нападник Дніпра-1 має усі шанси, аби стати найкращим бомбардиром усіх часів УПЛ та на мажорній ноті попрощатись із українським чемпіонатом.

До рекорду УПЛ, яким володіє колишній футболіст Шахтаря Генріх Мхітарян, залишається забити 6 м'ячів. У наступному матчі проти Інгульця (29 квітня) Довбик може стати на крок ближчим до цього гольового досягнення.

До слова. Контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року. Загалом у сезоні-2022/2023, який може стати останнім для Артема в Україні, нападник провів 30 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 24 голами та 5 асистами.