Кубок володарів кубків УЄФА 1986 року виставили на виставці "Чорнобиль. Подорож" на ВДНГ в Києві

На мультимедійній виставці "Чорнобиль. Подорож" на ВДНГ у Києві виставили Кубок володарів кубків УЄФА сезону 1985/1986. Володарем трофею є київське Динамо, яке й надало його на виставку.

Нагадаємо, 2 травня 1986 року у французькому Ліоні гравці київського Динамо вийшли на фінальний матч Кубку володарів кубків проти мадридського Атлетіко. Голи Заварова, Блохіна та Євтушенка принесли єврокубок киянам, а Радянський Союз отримав черговий привід для гордості на світовій арені.

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Сталася ця подія менше, аніж за тиждень після того, як поблизу Києва на Чорнобильській АЕС сталася найбільша в історії атомної енергетики аварія, коли вибухнув реактор четвертого енергоблока.

Мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож" складається з сімох смислових блоків – від світового контексту карколомного 1986 року до розповіді про саму аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля, його майбутнього. Легендарний трофей розмістили на виставці у блоці "1986", який розповідає про світові події того року.

Окрім кубка, на виставці "Чорнобиль. Подорож" відвідувачів чекають:

Рідкісні архівні фото і відео, розсекречені документи КДБ, спогади та історії людей, чиє життя назавжди змінила катастрофа.

Точки з віртуальною реальністю, що перенесуть до зони відчуження і дозволять стати свідком накриття четвертого енергоблока Новим безпечним конфайнментом.

Десятки робіт авторів з усього світу: від Чорнобильської серії Марії Примаченко до відео "Marooned" гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті.

Інтерактивні біноклі, які дозволять зазирнути до нинішньої зони відчуження – найбільшого заповідника України, де працюють учені з усього світу.

Локації для історій, запитань і пропозицій, що доповнять експозицію.

Живий ліс у центральній залі павільйону №1 ВДНГ як символ відновлення, сили природи та початку нового життя.

Мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож" розміщена у павільйоні №1 ВДНГ. Відвідати її можна щодня 3 10:00 до 20:00, окрім понеділка. Діятиме виставка до 15 липня. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Виставка працює з дотриманням усіх карантинних вимог: температурного скринінгу, маскового режиму та обмеження кількості відвідувачів.