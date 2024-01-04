Перші біатлонні гонки в 2024 році: онлайн-трансляція спринтів в Обергофі

У німецькому Обергофі 5 січня відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки в межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону. Слідкуйте онлайн за гонками разом з нами!

5 грудня чоловічою та жіночою спринтерськими гонками в німецькому Обергофі розпочнеться четвертий етап Кубка світу з біатлону. Україна буде представлена п'ятьма спортсменами в обох спринтах.

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У чоловічому спринті за Україну виступлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Прима, Артем Тищенко. Жіночу гонку побіжать українки Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Любов Кип'яченкова.

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Чоловіча гонка розпочнеться о 12:20 за Києвом. Жіночий спринт заплановано на 15:25.

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 10 місце Анастасії Меркушиної у жіночій гонці переслідування на етапі в Ленцергайде. Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наші біатлоністи не виграли жодної медалі на рівні Кубка світу.

Онлайн-трансляція спринтів в Обергофі