Перші в сезоні гонки Підручного та Джими: онлайн-трансляція спринтів у Гохфільцені

В австрійському Гохфільцені 8 грудня відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки в межах другого етапу Кубка світу з біатлону. Слідкуйте онлайн за гонками разом з нами!

8 грудня чоловічою та жіночою спринтерськими гонками в австрійському Гохфільцені розпочнеться другий етап Кубка світу з біатлону. Україна буде представлена п'ятьма спортсменами в обох спринтах.

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У чоловічому спринті за Україну виступлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима та Тарас Лесюк. Жіночу гонку побіжать українки Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос, Ірина Петренко та Олена Городна.

Дивіться дебютну в сезоні гонку Підручного та Джими

Для Підручного та Джими це буде перша гонка у цьому сезоні. Для 19-річної Городної ця гонка взагалі стане лише другою у кар'єрі на рівні Кубка світу.

. Чоловіча гонка розпочнеться о 12:30 за Києвом. Жіночий спринт заплановано на 15:25.

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці на етапі в Естерсунді. Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну наші біатлоністи не виграли жодної медалі на рівні Кубка світу.