Повторення антирекорду: Україна провалила жіночу естафету на етапі Кубку світу

У фінському Контіолахті відбулася жіноча естафетна гонка Кубку світу-2022/23. Збірна України за результатами змагань опинилася за межами десятки.

Збірна України не змогла виставити найсильніший склад на жіночу естафетну гонку. У Юлії Джими діагностували COVID-19, а крім того, Анастасія Меркушина пропускає перший етап Кубка світу за станом здоров'я.

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Тож Україну в цій гонці представляли Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко.

Розпочинала естафету Дар'я Блашко. Українка чудово пройшла перший вогневий рубіж, але на стійці зробила два промахи. Це відразу відкинуло Дар'ю на 15-е місце.

Анна Кривонос зробила по одному промаху на кожному з вогневих рубежів і опустилась на 16-е місце.

Виправляти ситуацію повинна була Олена Білосюк. Олімпійська чемпіонка відмінно відстрілялась, але змогла відіграти лише одну позицію.

Фінішер збірної України Ірина Петренко без хиб завершила дистанцію на 15-му місці. Таким чином українки повторили свій найгірший результат, який показали у сезоні 2018/19 у Рупольдінгу.

Золото жіночої естафети завоювали шведські біатлоністки. На другому місці п'єдесталу розмістилась Німеччина і на третьому збірна Норвегії.

Результати жіночої естафети

1.Швеція (0+6) 1:14:59.8

2.Німеччина (0+6) +28.1

3.Норвегія (0+3) +31.5

4.Франція (0+7) +1:30.0

5.Швейцарія (0+8) +1:48.5

6.Чехія (0+9) +3:13.1

...

15. Україна (0+4) +7:53,1

Наступні змагання першого етапу Кубку світу в Контіолахті відбудуться 3 грудня. В цей день заплановані спринтерські гонки для чоловіків (10 км) та жінок (7,5 км).