Без шансів для воротаря: українець забив дебютний гол у сезоні в МЛС за команду Мессі

У неділю, 7 липня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату МЛС. В одному з них зустрічалися лідери Східної конференції Цинциннаті та Інтер Маямі.

З перших хвилин на полі з’явився український захисник Сергій Кривцов. Для нього це був восьмий поєдинок поспіль у стартовому складі "чапель", пише 24 Канал.

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Другий гол Кривцова в кар'єрі у США

Уже на 21-й хвилині матчу українець відзначився взяттям воріт суперника. Він приєднався до розіграшу стандарту своєї команди, зрівнявши рахунок (1:1).

Сергій Кривцов забив після подачі з кутового від Луки Ореллано. Захисник не залишив воротарю жодного шансу, ідеально переправивши м'яч головою в дальній кут воріт.

Дивіться відео з голом Кривцова

Зазначимо, що цей гол не допоміг Інтеру набрати жодного очка та завершився принизливою поразкою з рахунком 1:6.

. У сезоні-2024 Сергій Кривцов провів за "чапель" 17 матчів у чемпіонаті. Він забив 1 м'яч і отримав 4 жовті картки.

Цинциннаті – Інтер Маямі: дивіться відеоогляд

Наступний матч Інтер Маямі зіграє 18 липня проти Торонто.