Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов прокоментував поразку збірної України в матчі з Іспанією. "Синьо-жовті" повторили свій найгірший виступ в історії та програли з рахунком 4:0. Кривцов вважає, що його помилки вплинули на підсумковий результат гри.

Уже на старті матчу Кривцов порушив правила у штрафному майданчику й Україна пропустила з пенальті. В інтерв'ю Zbirna.com Сергій сказав, що пропущений гол сильно вдарив по команді.

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Ми не змогли показати свій рівень

"Важко було протистояти такій сильній команді. Я припустився помилки. Після того як рахунок став 1:0 на користь іспанців, нам стало важко на полі. Плюс не виходив вихід з оборони в атаку", – сказав Сергій.

Кривцов пояснив, що збірна України не змогла продемонструвати свій рівень, адже Іспанія – дуже сильна команда.

Ми не змогли показати свій рівень. Іспанія є Іспанія. З контролем м'яча у нас в грі з господарями не вийшло, хоча ми готувалися. Пропускати на другій хвилині – сильний удар по команді. Була моя помилка, потім знову... Важко було потім зібратися. Це досвід, але гіркий досвід,

– заявив футболіст.

Захисник не сперечається з тим, що арбітр правильно призначив пенальті. Сергій вважає, що формальні підстави для пенальті були.

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Також Кривцов називає причинами поразки втому команди та затримку в іспанському аеропорту.

"Я думаю, в матчі з іспанцями і втома накопичилася, і сама Іспанія не дала нам показати свою гру. На рахунку будь-яка дрібниця. Не виправдовуюсь, але майже цілий день перед грою ми втратили на відновленні, коли сталася затримка ящиків збірної в аеропорту. У підсумку ми втратили час, хоча це не може теж служити виправданням нашої поразки", – зазначив футболіст.

Кривцов впевнений, що в матчі з Німеччиною, який відбудеться 10 жовтня, збірна Україна виправить помилки.

Так, думаю, буде зовсім інша гра. Ми отримали хорошу їжу для роздумів, і в плані тактики теж. На жаль, мої помилки вплинули на результат матчу,

– підсумував Кривцов.

Для збірної України це дебютний виступ в елітному дивізіоні Ліги націй. У першій грі команда Андрія Шевченка перемогла Швейцарію.

Після двох турів "синьо-жовті" набрали 3 очки та посідають другу сходинку. Лідирує іспанська збірна.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020