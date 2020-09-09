Кривцов взяв на себе вину за розгромну поразку України в матчі з Іспанією
Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов прокоментував поразку збірної України в матчі з Іспанією. "Синьо-жовті" повторили свій найгірший виступ в історії та програли з рахунком 4:0. Кривцов вважає, що його помилки вплинули на підсумковий результат гри.
Уже на старті матчу Кривцов порушив правила у штрафному майданчику й Україна пропустила з пенальті. В інтерв'ю Zbirna.com Сергій сказав, що пропущений гол сильно вдарив по команді.
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Ми не змогли показати свій рівень
"Важко було протистояти такій сильній команді. Я припустився помилки. Після того як рахунок став 1:0 на користь іспанців, нам стало важко на полі. Плюс не виходив вихід з оборони в атаку", – сказав Сергій.
Кривцов пояснив, що збірна України не змогла продемонструвати свій рівень, адже Іспанія – дуже сильна команда.
Ми не змогли показати свій рівень. Іспанія є Іспанія. З контролем м'яча у нас в грі з господарями не вийшло, хоча ми готувалися. Пропускати на другій хвилині – сильний удар по команді. Була моя помилка, потім знову... Важко було потім зібратися. Це досвід, але гіркий досвід,
– заявив футболіст.
Захисник не сперечається з тим, що арбітр правильно призначив пенальті. Сергій вважає, що формальні підстави для пенальті були.
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Також Кривцов називає причинами поразки втому команди та затримку в іспанському аеропорту.
"Я думаю, в матчі з іспанцями і втома накопичилася, і сама Іспанія не дала нам показати свою гру. На рахунку будь-яка дрібниця. Не виправдовуюсь, але майже цілий день перед грою ми втратили на відновленні, коли сталася затримка ящиків збірної в аеропорту. У підсумку ми втратили час, хоча це не може теж служити виправданням нашої поразки", – зазначив футболіст.
Кривцов впевнений, що в матчі з Німеччиною, який відбудеться 10 жовтня, збірна Україна виправить помилки.
Так, думаю, буде зовсім інша гра. Ми отримали хорошу їжу для роздумів, і в плані тактики теж. На жаль, мої помилки вплинули на результат матчу,
– підсумував Кривцов.
Для збірної України це дебютний виступ в елітному дивізіоні Ліги націй. У першій грі команда Андрія Шевченка перемогла Швейцарію.
Після двох турів "синьо-жовті" набрали 3 очки та посідають другу сходинку. Лідирує іспанська збірна.
Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена.
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