У Кривому Розі планують відреставрувати стадіон "Металург", щоб він відповідав вимогам УЄФА. Це дозволить арені приймати матчі збірної України.

Про це за результатами візиту на Дніпропетровщину повідомив глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

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Стадіон залишать багатофункціональним

Павелко розповів, що УАФ підтримує ініціативу депутатів залишити арену "Металург" багатофункціональною.

За його словами, стадіон повинні оновити, щоб він відповідати усім нормам УЕФА.

У такому випадку арена у Кривому Розі зможе прийняти один з фіналів Кубку України та матч національної збірної.



Стадіон "Металург" у Кривому Розі / Фото wikipedia.org

За які кошти реставрують арену

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко розповів, що реконструкцію стадіону "Металург" планує реалізувати, як приклад державно-приватного партнерства.

Він також повідомив, що до кінця серпня буде готовий проєкт реконструкції.

Футбол повертається після візиту Зеленського

Нещодавно президент України Володимир Зеленський побував на Дніпропетровщині.

Зеленський поставив завдання повернути футбольний клуб "Кривбас". "Кривбас" знявся з УПЛ у 2013 році. Після цього клуб позбувся професійного статусу.

6-го липня з'явилася інформація, що "Кривбас" планують відродити.

Коли збірна України зіграє у Кривому Розі

У травні УАФ затвердила стадіони, на яких українська збірна гратиме найближчі два роки.

Вперше за довгий час Ужгород та Полтава зможуть прийняти товариські матчі збірної.

Офіційні поєдинки проходитимуть у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

Київ, НСК "Олімпійський" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);

Харків, ОСК "Металіст" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);

Львів, "Арена Львів" (Ліга націй, товариські матчі, кваліфікація ЧС);

Одеса, "Чорноморець" (товариські матчі, кваліфікація ЧС);

Дніпро, "Дніпро-Арена" (товариські матчі, кваліфікація ЧС);

Запоріжжя, "Славутич-Арена" (товариські матчі, кваліфікація ЧС);

Полтава, "Ворскла" ім. О. Бутовського (товариські матчі);

Ужгород, "Авангард" (товариські матчі).

Таким чином, Кривий Ріг зможе прийняти матч збірної України не раніше 2023 року.