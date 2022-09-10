Фантастичний гол під перекладину приніс перемогу Вересу над Кривбасом: відео удару

Рівненський Верес переміг криворізький Кривбас у матчі четвертого туру УПЛ. Ця перемога дозволила Вересу піднятися на друге місце в турнірній таблиці.

Єдиний гол у матчі було забито в середині першого тайму. Атака Вереса закінчилася тим, що м'яч скинули під удар Дахновському, який перебував за межами штрафного майданчика. Той вирішив пробити по воротах.

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Удар не був потужний, але м'яч зачепив спину Семенова. І від нього по дузі полетів над рукою голкіпера, який у стрибку намагався до м'яча дотягнутися. Але не зумів. Від перекладини м'яч опустився вже за лінією воріт.

Ця перемога дозволила Вересу піднятися на друге місце в турнірній таблиці. Команда після чотирьох турів має 9 очок, як і луганська Зоря, яка зберегла лідерство попри поразку в матчі проти аутсайдера.

Кривбас же програв третій матч в чемпіонаті з рахунком 0:1. Команда за чотири матчі не забила жодного голу.

Відеоогляд матчу Кривбас – Верес