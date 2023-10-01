Камбек у три м'ячі за п'ять хвилин: Кривбас програв Руху і втратив шанси на перше місце – відео

Доля криворізького клубу була у їхніх руках й ногах. Та от на заваді стали львів'яни.

Кривбас – Рух 1:3

Голи: Ілич, 42 – Рунич, 63, 68, Климчук, 66

Кривбас та Рух провели зустріч в рамках 9-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "жовто-чорні". Львів'яни добряче насолили команді з Кривого Рогу, пише 24 Канал.

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З ніг на голову

Кривбас та Рух, які є головними сенсаціями нинішнього розіграшу УПЛ, зійшлися у очній зустрічі, котра дуже багато важлива. Криворізькому колективу вистачало переграти "жовто-чорних", аби скинути Шахтар (сенсаційно поступився Ворсклі 1:2) із першої сходинки. Проте в суперниках "біло-червоно-чорних" був не менш вмотивований львівський клуб, який після неймовірного початку сезону, також готовий вести боротьбу не тільки за єврокубки, а й за призові місця.

Кривбас впевнено йшов до своєї цілі, забивши гол у першому таймі. Криворізький колектив часто атакував свого опонента, та от за цілий матч наніс всього один удар в ствір воріт, який і став результативним. На "біло-червоно-чорних" у другій половині зустрічі чекав шок. Гравці Руху вклали усі свої сили в 5 хвилин другого тайму та змогли влаштувати неймовірний камбек, оформивши відразу 3 м'ячі та морально знищивши опонента.

Таким чином, Кривбас залишився на другій сходинці в УПЛ (17 балів), відстаючи від Шахтаря всього на 1 пункт, проте криворізькому клубу в спину дихають Чорноморець (16 пунктів) та Полісся (15 очок, матч в запасі). Рух, у свою чергу, зіграв всього 8 матчів, та от уже опинився на 4-ій сходинці (15 очок). Якщо львів'яни з перемогою наздоженуть тур, то можуть опинитись і на першому місці.

Відеоогляд матчу Кривбас – Рух