Кривбас набирає обертів: команда Вернидуба виграла у дебютанта УПЛ

Криворіжці на класі переграли черкаський ЛНЗ. Це дозволило "червоно-білим" увійти у топ-п'ятірку турнірної таблиці чемпіонату України.

Кривбас – ЛНЗ 2:0

Голи: Бескоровайний, 38, Задерака, 83.

В чемпіонаті України з футболу проходять матчі третього туру сезону 2023-2024. В останній грі неділі Кривбас приймав у Кривому Розі новачка УПЛ з Черкас ЛНЗ, пише 24 канал.

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Зустріч вимушено розпочалась майже на годину пізніше через повітряну тривогу в регіоні. Втім зрештою терористи не завадили цьому матчу відбутися.

У стартових турах обом командам вдалось здобути по одній перемозі, але у звітній зустрічі фаворитом вважались господарі. Не можна сказати, що підопічні Вернидуба домінували, але небезпеки від них було більше.

Відкрити рахунок Кривбасу вдалось під завісу першого тайму. Закидання у карний майданчик ЛНЗ дійшло до Стецькова, той скинув на Бескоровайного, якому дали впритул розстріляти ворота Пенькова.

На початку другого тайму Ковпак суттєво оновив команду, зробивши одразу чотири заміни. Втім криворіжці грамотно відзахищались, а під завісу закрили гру другим голом. Забив Задерака, який головою добив ефектний навіс від Хомченовського.

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Ці три бали дозволили Кривбасу піднятись на п'яту сходинку, наздогнавши Чорноморець. У свою чергу черкасці залишаються десятими. Вже за тиждень ЛНЗ протистоятиме Поліссю, тоді як на команду Вернидуба чекає бій із Шахтарем.