Дубль Кожушка та фантастична дев'ятка Кузика: Кривбас розгромив Дніпро-1 та зберіг лідерство

Центральний матч Кривбас – Дніпро-1 відкрив програму 12-го туру УПЛ. Команда Юрія Вернидуба завдала першої поразки Юрію Максимову.

Кривбас – Дніпро-1 3:0

Голи: Кожушко, 11, 51, Кузик, 41.

До зустрічі в Кривому Розі Дніро-1 мав вражаючу серію з п'яти перемог поспіль та піднявся в турнірній таблиці. Натомість Кривбас не горів бажанням поступатись лідерством в чемпіонаті, пише 24 Канал.

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Вернидуб переграв Максимова

Підопічні Вернидуба дуже швидко відкрили рахунок в матчі. На 11-й хвилині Кожушко скористався пасом Кузика та відправив м'яч до сітки воріт Кінарейкіна.

Сильний та поривчастий вітер вніс свої корективи в гру, змінюючи траєкторію польоту м'яча. Наприкінці першого тайму Денис Кузик з кута штрафного майданчику закрутив круглого у дальню дев'ятку. Тут не обійшлося без допомоги вітру.

Свій третій гол Кривбас забив під час швидкої контратаки. Голкіпер дніпрян Кінарейкін помилився на виході, і Кожушко скористався своїм шансом. Завдяки дублю форвард криворіжців наздогнав в гонці бомбардирів Буяльського та Задераку, у яких на початок туру було по 6 голів.

Наприкінці матчу Дніпро-1 мав можливість скоротити розрив у рахунку. Арбітр призначив пенальті через фол на Мірошніченку. Однак Лєднєв з одинадцятиметрової позначки пробив вище воріт.

У підсумку підопічні Вернидуба здобули перемогу з рахунком 3:0.

Кривбас набрав 26 очок та залишився на чолі таблиці.

Дніпро-1 зазнав першої поразки в останніх 7 матчах.

Відеоогляд матчу Кривбас – Дніпро-1