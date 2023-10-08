Кривбас – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу УПЛ за перше місце в чемпіонаті України

У десятому турі УПЛ між собою зустрінуться Кривбас та Чорноморець. Переможець цього матчу отримає можливість вийти на перше місце в турнірній таблиці. Онлайн-трансляція матчу Кривбас – Чорноморець на сайті 24 Каналу.

Після дев'яти турів Кривбас посідає друге місце в турнірній таблиці, а Чорноморець розмістився одразу за ним. Клуб з Кривого Рогу міг бути й лідером, якби в останньому матчі не поступився на власному полі Руху, тричі пропустивши за п'ять хвилин.

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Чорноморець же втратив шанс вийти в лідери чемпіонату, зігравши внічию із Зорею. У випадку перемоги, клуб з Одеси міг би обійти Кривбас та зрівнятися за набраними очками з Шахтарем, який поки й зберігає лідерство.

Однак саме після матчу Кривбас – Чорноморець в УПЛ може з'явитися новий лідер. Адже Шахтар свій матч цього туру проти Зорі переніс на пізніший термін на прохання тренерського штабу збірної України. Тож набрати очки донеччани поки не зможуть. Натомість переможець матчу Кривбас – Чорноморець точно обійде "гірників" в турнірній таблиці, ще й відірветься від іншого переслідувача. А якщо команди зіграють внічию, то Кривбас лише зрівняється за очками з Шахтарем, але випереджатиме його завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів.

Матч Кривбас – Чорноморець відбудеться у неділю, 8 жовтня. Початок матчу о 17:00

Окрім того, для Кривбасу це буде важливий матч щодо реваншу. Адже ці команди зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України. Матч в Одесі закінчився перемогою "моряків", які забили вирішальний гол на третій компенсованій хвилині до основного часу матчу.

Кривбас в цьому сезоні вирішив транслювати свої матчі на власному ютуб-каналі. Саме тут і відбудеться онлайн-трансляція матчу Кривбас – Чорноморець.

Кривбас – Чорноморець онлайн