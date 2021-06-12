Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Під час матчу між збірними Данії та Фінляндії стався моторошний епізод. Півзахисник данців втратив свідомість під час гри.

У ігровому епізоді наприкінці першого тайму Еріксен прийняв м'яч. Після чого впав на газон.

На поле зразу вийшла команда медиків. А гру була зупинена.

Медики надавали йому екстрену допомогу, проводячи непрямий масаж серця. У той час решта гравців збірної Данії обступили його.

Арбітр забрав команди з поля. Гра була зупинена. Рішення про зупинку гри прийняли в УЄФА.

Еріксена винесли з поля на ношах. Про його стан поки нічого невідомо.

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