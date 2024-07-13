Запекла боротьба у фіналі: чеська тенісистка стала переможницею Вімблдону-2024

В Англії на Вімблдонському турнірі визначилися чемпіонка серед жінок. У фінальному поєдинку зустрічалися Барбора Крейчикова та Жасмін Паоліні.

Барбора Крейчикова – Жасмін Паоліні 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)

У суботу, 13 червня, на Вімблдоні-2024 відбувся фінал в одиночному жіночому розряді. За почесний трофей змагалися Барбора Крейчикова з Чехії та італійка Жасмін Паоліні, пише 24 Канал.

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Як минув жіночий фінал Вімблдону

Першу партію впевнено виграла чеська тенісистка. Крейчикова домінувала на корті та завершила сет з рахунком 6:2.

У другій партій італійка зуміла здобути реванш. Паоліні одразу повела в рахунку після перших трьох геймів і в підсумку закрила сет – 6:2.

Звання чемпіонки Вімблдону визначилося в третій партії. На корті точилася запекла боротьба між тенісистками. Після шести геймів рахунок був рівний – 3:3. Та все ж Крейчикова зуміла дотиснути суперницю та вирвати перемогу – 6:4. Фінальний поєдинок тривав одну годину та 58 хвилин.

Барбора Крейчикова вперше в кар'єрі виграла Вімблдонський турнір. Загалом це її вже другий Грендслем: у 2021 році чешка стала чемпіонкою Ролан Гаррос.

Відеоогляд матчу Крейчикова – Паоліні

Нагадаємо, що у нинішньому Вімблдоні брала участь рекордна кількість представників України. Найвище у турнірній сітці піднялася Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу трав'яного "мейджора".