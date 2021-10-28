Краса від Ліверпуля: нападник забив дивовижний гол п'яткою у Кубку ліги – відео

Ліверпуль 27 жовтня на виїзді обіграв Престон у Кубку футбольної ліги. Дівок Орігі у красивому стилі поставив крапку у матчі.

Красивий гол, який поставив крапку у матчі

Ліверпуль вибив Престон із турніру. Поєдинок завершився з рахунком 0:2. Справжньою "вишенькою на торті" у матчі став другий гол підопічних Юргена Клоппа.

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На 84-й хвилині поєдинку гості подвоїли свою перевагу на табло. Дівок Орігі відгукнувся на передачу у воротарський майданчик. Бельгійський нападник п'яткою дістав м'яч та перевів його у ворота суперника. Голкіпер Престона не сподівався побачити такі дії від форварда та не встиг зреагувати на такий удар.

Слід відзначити, що у цій атаці після подачі з флангу м'яч влучив у поперечину.

26-річному футболісту вдалось забити доволі курйозний, але водночас красивий гол. Ліверпуль продовжує свій шлях у Кубку ліги.

Для центрального нападника цей гол став другим у новому сезоні за Ліверпуль. Обидва результативні удари були забиті у Кубку футбольної ліги. За мерсісайдців у сезоні-2021/2022 Орігі відіграв вже 5 матчів в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав таку ж кількість асистів.

Престон – Ліверпуль відеоогляд (гол Орігі з 1:24)