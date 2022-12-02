"Кожному супернику проти них складно", – Луї ван Гаал про збірну США

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал прокоментував потрапляння на США у суперники в 1/8 фіналу ЧС-2022 та відзначив прогрес команди-суперника.

Тренер "летючих голландців" зазначив, що США – досить сильний суперник, передає 24 канал. Він вирізняється, адже має у складі фізично сильних гравців.

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Луї ван Гаал каже, що кожному супернику проти них складно – це видно за наслідками, тому ми зробимо все можливе щоб перемогти.

Думаю, що збірна США добре розвивається останні роки. Це щось типово американське, коли прогрес іде швидко. Мені подобається вектор, який вони обрали,

– каже тренер збірної Нідерландів.

Багато футболістів із їхнього складу виступають у європейських топ-клубах. Завдяки цьому вони досягають результату. Можливо, не всі в США чекали на це, але коли дивишся на їхню гру, стає зрозуміло, на що вони здатні.

"Я очікував, що США вийде у плей-офф, коли подивився їхній перший матч. З нетерпінням чекаю, коли відбудеться наш матч", — сказав ван Гаал.

Коротко про матч Нідерланди-США