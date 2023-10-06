Найкращий результат в історії України: Ковтун на ЧС зі спортивної гімнастики став віцечемпіоном
У Бельгії 30 вересня розпочалося головне змагання року зі спортивної гімнастики – чемпіонат світу. Україна здобула на ньому першу медаль, яка стала історичною для нашої країни.
Нагороду у скарбничку "синьо-жовтих" приніс Ілля Ковтун. Він здобув "срібло" у фіналі чоловічого багатоборства, пише 24 Канал.
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Перша медаль для України на ЧС-2023 та історичне "срібло"
20-річний чинний чемпіон Європи був єдиним з українців, хто стартував у кваліфікації багатоборства. У відборі Ілля не вражав своїми виступами та пройшов до фіналу з підсумкового лише 19-го місця. Проте вже у змаганнях, де розігрувалися медалі українець зміг підтвердити статус одного з найкращих гімнастів сучасності.
Він зміг на стабільно високому рівні пройти всю дистанцію, показавши чудовий результат на паралельних брусах та трішки оступившись на кільцях. Загальна сума балів зафіксувала перше в кар'єрі Ковтуна "срібло" світової першості (у 2021 році він здобув "бронзу").
Призери ЧС-2023 зі спортивної гімнастики з чоловічого багатоборства
- Дайкі Гашимото (Японія) – 86.132 бала
- Ілля Ковтун (Україна) – 84.998
- Фредерік Річард (США) – 84.332
Ілля Ковтун став віцечемпіоном у багатоборстві / FIG
Результати Іллі Ковтуна у кожній дисципліні
- Вільні вправи: 14.000
- Кінь: 14.300
- Кільця: 13.133
- Опорний стрибок: 14.333
- Паралельні бруси: 15.166
- Перекладина: 14.066
Наразі у медальному заліку збірна України ділить третю сходинку з Бразилією та Китаєм. Боротьбу за ще одну медаль Ілля продовжить 8 жовтня. У цей день Ковтун проведе другий особистий фінал ЧС-2023 – у вправах на паралельних брусах.
Нагадаємо, що раніше, за підсумками фіналу командного багатоборства, Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 в Парижі.