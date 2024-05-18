Росіянина ефектно поклали на ринг в андеркарді бою Усик – Ф'юрі: суддя врятував його від нокауту

Сєргєй Ковальов провів невдалий бій проти Робіна Сафара, але майже витримав всю дистанцію. Прямо перед фінальним гонгом швед таки відправив росіянина в нокдаун.

У ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. Хедлайнером шоу стане бій за звання абсолютного чемпіона світу, на яке претендують Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, пише 24 Канал.

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Впав перед гонгом

Напередодні головного поєдинку заплановано чимало боїв в андеркарді. В одному із них брав участь росіянин Сєргєй Ковальов, який у напівважкій вазі бився зі шведом Робіном Сафаром.

Росіянин протримався майже всі 10 раундів, хоча перевага була на боці Сафара. Зрештою в останньому раунді Робін пішов в атаку і його суперник не витримав. Ковальов впав на ринг всього за сім секунд до фінального гонга.

Відео нокдауну Ковальова:

Суддя почав відраховувати зворотній відлік і Сєргєю таки вдалось встати на ноги як раз під гонг. Тож судді зафіксували нокдаун, а не нокаут. Втім по очках Сафар все одно здобув одностайну перемогу.

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Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі розпочнеться не раніше 00:30 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку доступна на ОТТ-платформі Megogo.